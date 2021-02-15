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​Сургутянин отдал мошенникам почти 2 миллиона рублей — звонили с номера полиции

Мошенники научились звонить сургутянам с официальных номеров полиции

​Сургутянин отдал мошенникам почти 2 миллиона рублей — звонили с номера полиции
Фото: pixabay.com

Сургутская полиция бьет тревогу: мошенники научились звонить горожанам с официальных номеров окружного УМВД. Так, один из горожан потерял после общения с «полицейскими» 1,7 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Сургуту, сначала жертве позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка: он рассказал, что необходимо предотвратить хищение денег со счета — обналичить их и перевести на резервный счет.

«Для достоверности информации аферисты путем подмены номера перезванивали потерпевшему с официального номера дежурной части УМВД России по ХМАО-Югре +7(3467) 398-215 и представлялись сотрудниками полиции. Злоумышленники подтверждали якобы попытки несанкционированного списания денежных средств со счета. Кроме того, настаивали на выполнении инструкции банкира», — рассказывают в полиции.

В итоге, убедившись в «достоверности» угрозы, мужчина перевел деньги на разные банковские счета — и вернуть их уже не смог.

«Сотрудники правоохранительных органов никогда не совершают подобные звонки. Не запрашивают у граждан информацию по банковской карте, пароли и коды», — напоминают в сургутской полиции и просят быть бдительными.

Кстати, ранее сегодня siapress.ruсообщал, что за весь 2020 год такими махинациями мошенники выудили со счетов россиян 69 миллиардов рублей — и у специалистов есть все основания предполагать, что 2021 год для «специалистов колл-центров» будет еще более хлебным. Не стать жертвой мошенничества относительно просто — не следует вступать в переговоры с собеседниками, вместо этого лучше положить трубку и самому позвонить в банк по номеру, указанному на пластиковой карте.


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Сегодня в 17:52, просмотров: 320, комментариев: 0
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