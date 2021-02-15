В Сургуте многодетную мать избитых детей собираются лишить родительских прав

Администрация Сургута собирается ограничить в правах многодетную мать госпитализированных с травмами детей. Ранее в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Также ее сожителю предъявлено обвинение по факту избиения двух несовершеннолетних детей.

В администрации Сургута уже комментировали инцидент, произошедший 9 февраля. Сегодня, 15 февраля, управление по опеке и попечительству направило иск об ограничении единственного родителя в его правах: «Безопасность детей обеспечена принятием администрацией Сургута постановления об отобрании детей у единственного родителя. Законным представителем несовершеннолетних сегодня является управление по опеке и попечительству администрации города. Органы опеки и попечительства сегодня занимается устройством детей. Ведутся переговоры с кровной семьей несовершеннолетних для их устройства в эту семью».

Если устроить детей к родственникам не удастся, для трех малышей – 1,5-месячного мальчика, 1,5-годовалой девочки и 3-летнего мальчика-инвалида – придется искать приемную семью. Сейчас двое детей, госпитализированных с тяжелыми травмами, находятся в Сургутской клинической травматологической больнице. Состояние маленьких пациентов стабильное.