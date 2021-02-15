Почти четыре сотни единиц техники убирают снег в Сургуте

Последствия обильного снегопада в Сургуте убирают почти четырьмя сотнями единиц техники. Так, 237 единиц работают на дорогах, еще 145 — на придомовых территориях.

О цифрах рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев. По его словам, снегоуборочная техника начала работать еще ночью — на дороги вышли 116 единиц. Днем к ним присоединились еще 212 единица.

«Это на 20 процентов больше, чем в обычные дни, — говорит чиновник. — За вчера и сегодня уже вывезено более 12 тысяч кубометров снега».

Вместе с дорогами убирают также и в парках и скверах города: вчера снег собирали в парке «За Саймой», сегодня — в «Кедровом Логе».

На придомовых территориях работу начали уже к утру: управляющие компании не могут оперативно убирать снег во дворах, поскольку мешает личный транспорт, припаркованный на ночь.

«Обычно количество снегоуборочной техники, задействованной управляющими организациями при проведении работ по механизированной уборке придомовых территорий многоквартирных домов, составляет 65 единиц. В дни сильных снегопадов привлекается до 150 единиц, проводится «патрульная очистка» проездов, расположенных на придомовых территориях. По состоянию на 15.02.21 по УК и ТСЖ выведено 145 единиц техники, — отмечает Сергей Алексеев. — Запланировано провести комплексную уборку 50 дворов и патрульную очистку 750 дворовых территорий».

Напомним, что повлиять на оперативность уборки снега могут сами горожане: специалисты администрации отслеживают обращения через систему ЦУР «Инцидент-Менеджмент», в которой можно отметить наиболее «горячие» проблемные точки.