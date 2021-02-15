Сухановские чтения в Сургуте посетит писатель и режиссер Михаил Тарковский

В Сухановских чтениях в Сургуте примет участие Михаил Тарковский — поэт, прозаик, член Союза писателей России, кинодокументалист. Встреча запланирована на 18 февраля, «прийти» может каждый — мероприятие в онлайн-формате на площадке ZOOM.

Отметим, что Михаил Тарковский уже гостил в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в 2015 году. Тогда он приезжал лично.

В этот раз писатель расскажет о выходе нескольких книг — сборников прозы «Живая верста» и «Три урока». Ключевым произведением первого сборника станет повесть «Живая верста», в которой автор рассказывает о том, как школьником работал в противочумной экспедиции на границе с Монголией в 1970-х. По словам прозаика, сборник — в том числе, разговор о русской жизни и о русской культуре, где литература неотъемлема от краеведения, трудовых традиций и жизни народа. Примечательно, что среди героев книги есть не только люди, но и животные - книга будет богатой на иллюстрации краснокнижных особей Енисейского меридиана.

Книга «Три урока», которую писатель тоже представит на встрече - большой сборник избранных произведений Михаила Тарковского, включая «Полёт совы», «Фарт» и «Поход». Дизайном книги, выполненным в черно-белой гамме, занимался московский художник Иван Лукьянов. Тексты будут дополнены различными фотоматериалами.

Поучаствовать в творческой встрече может любой желающий — достаточно установить на компьютере или смартфоне приложение ZOOM и подключиться к эфиру 18 февраля в 13:00.