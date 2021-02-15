В Сургуте расследуют инцидент, связанный с падением девушки из окна высотного дома

Вечером минувшей субботы, 13 февраля, сургутянка выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел на улице Усольцева, за торговым центром «Аура». Впервые о происшествии сообщил «К-ИНФОРМ».

Отмечается, что во двор дома, где произошла трагедия, подоспел наряд ППС и бригада скорой помощи. Фельдшеры констатировали смерть девушки – она получила травмы, не совместимые с жизнью.

«Инцидент был зарегистрирован. Сейчас проводится расследование, которое установит все обстоятельства случившегося», – сообщили в пресс-службе СК Югры.