В Сургуте прошла акция «Дарите книги с любовью»

Сургутские библиотеки накануне подарили сотни книг сургутянам. Централизованная библиотечная система Сургута провела акцию в рамках пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

В этом году для акции собрали более 1200 книг самых разных жанров: детективы, фантастика, женский и исторический роман, классическая и детская литература. Книги были переданы в исправительные колонии и лечебно-исправительные учреждения, а также в воскресную школу женского монастыря Божией Матери «Умиление» — в последнюю поступило целых 120 книг.

Однако приобщиться к бумажному чтению могли также обычные жители и гости города — на протяжении нескольких дней добровольцы раздавали книги в ТРЦ «Аура», а также в Сургутском аэропорту, где акция, кстати, проводится не впервые: у нее есть свое название — «Книга в дорогу».

Своими впечатлениями поделилась главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Сургута и куратор мероприятия Наталья Матвиенко: «Акция прошла «на ура» — как и всегда. Люди выбирали с удовольствием. У людей книги в аэропорту всегда вызывают неподдельный интерес. Подошла женщина из Воронежа — сначала с недоверием, потом с любопытством. Ушла уже с целой стопкой — была очень благодарна. Говорит, у них в городе таких акций нет».

Первыми интерес к акции проявили сотрудники аэропорта, продолжает Наталья Матвиенко: «Они налетели первыми, набирали большими стопками, побоялась, что разберут все. Говорю им, подождите, пассажирам книг не хватит!»

Ассортимент книг разнообразный: «У нас были разные книги — детективы, женские романы. Форматы старались брать полегче — тонкая обложка, а не переплет, не очень толстые. Обрадовалась, когда спросили Дюма — сейчас его мало кто читает, хотя был период, когда спрос на его книги был бешеный. Удивило, что спрашивали поэзию 20 века — Есенина, Высоцкого, стихи о зиме», — отмечает специалист.

В прошлые годы акции поэзия не пользовалась большим спросом, однако в этот раз именно она исчезла с прилавков первой — разобрали за первые полчаса. Как признаются участники акции, у большинства из них уже нет домашних библиотек, но приходит момент, когда очень хочется взять томик со стихами с полки.

Неизменно наибольшей популярностью пользуется детская литература — ее разобрали среди первых. «Был молодой человек лет 13-ти, с мамой. Увидел серию фантастических книг — мама его оттягивала всеми силами. «Куда тебе столько? Ты и так две книги взял» — говорит. Объяснили ей, что книги бесплатные — в итоге они забрали всю серию», — рассказывает Наталья Матвиенко. Тем не менее, отмечает она, в целом наибольший интерес к бумажным книгам все еще у людей из категории «40+» — молодежь же предпочитает «электронку».

Акция длилась четыре часа, с 14:00 до 18:00. Однако после ее завершения, некоторые книги все же остались невостребованными — они тоже найдут хозяев, но немного позже: «Все что не отдали — оставили в аэропорту, в специальной полке под буккроссинг (обмен книгами — прим.ред.). Скоро и их разберут».