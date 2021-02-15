16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9378   EUR  89,6052  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте спецслужбы не могут заехать во двор из-за постоянных пробок в жилой зоне

Сургутяне жалуются на пробки во дворах из-за сквозного проезда

​В Сургуте спецслужбы не могут заехать во двор из-за постоянных пробок в жилой зоне
Скрин: Инцидент Сургут

Жители дома на Захарова, 2/1 в Сургуте жалуются на постоянные пробки в их дворе. По их словам, заторы происходят оттого, что автомобилисты, направляясь с улицы Щепеткина в сторону Пролетарского проспекта, сокращают свой путь через придомовые проезды, чтобы не стоять в пробках на светофорах. «Двор открыт, шлагбаумов нет! Пожарная служба ни разу не смогла заехать во двор!» – пишет возмущенный сургутянин в группе «Инцидент Сургут» во ВКонтакте.

Видео: «Инцидент Сургут» во ВКонтакте

Автор поста также рассказывает предысторию: ранее благодаря жителям здесь был установлен знак, запрещающий парковаться на въезде. Однако кому-то из собственников квартир в этом доме такая инициатива не пришлась по душе. Тогда жалоба в администрацию города «решила» проблему – знак убрали.

«Если благодаря этому знаку хоть немного свободнее было движение, то на сегодняшний день эти заторы-ежедневные!!!» – говорят жильцы.

К слову, сквозной проезд через дворовую территорию является нарушением ПДД. За это нарушение водитель может получить штраф в размере 1500 рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:54, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3386
  2. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 2931
  3. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 2524
  4. В Сургуте в понедельник ожидают метель и гололед 2126
  5. Елена Харина: «Должников все больше и больше» 1756
  6. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 1558
  7. Еще один югорчанин не смог пережить пандемию 1296
  8. За один день заявки на участие в выборах главы Сургута подали 10 человек 1160
  9. 144 югорчанина заразились COVID-19 накануне 1156
  10. Дворы остались темными — на акцию с фонариками сургутяне пока не отреагировали 1152
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  2. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 6509
  3. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5841
  4. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5561
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4180
  6. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3933
  7. Делаем ставки, господа 3727
  8. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3603
  9. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3386
  10. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 3017
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13348
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  3. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 11089
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10577
  5. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10565
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10500
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9735
  8. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9412
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 8846
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8407

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика