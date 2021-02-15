Сургутяне жалуются на пробки во дворах из-за сквозного проезда

Жители дома на Захарова, 2/1 в Сургуте жалуются на постоянные пробки в их дворе. По их словам, заторы происходят оттого, что автомобилисты, направляясь с улицы Щепеткина в сторону Пролетарского проспекта, сокращают свой путь через придомовые проезды, чтобы не стоять в пробках на светофорах. «Двор открыт, шлагбаумов нет! Пожарная служба ни разу не смогла заехать во двор!» – пишет возмущенный сургутянин в группе «Инцидент Сургут» во ВКонтакте.

Видео: «Инцидент Сургут» во ВКонтакте

Автор поста также рассказывает предысторию: ранее благодаря жителям здесь был установлен знак, запрещающий парковаться на въезде. Однако кому-то из собственников квартир в этом доме такая инициатива не пришлась по душе. Тогда жалоба в администрацию города «решила» проблему – знак убрали.

«Если благодаря этому знаку хоть немного свободнее было движение, то на сегодняшний день эти заторы-ежедневные!!!» – говорят жильцы.

К слову, сквозной проезд через дворовую территорию является нарушением ПДД. За это нарушение водитель может получить штраф в размере 1500 рублей.