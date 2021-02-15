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​С Utair пытаются взыскать больше 200 миллионов рублей

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала на Utair иск о взыскании 200 миллионов рублей

​С Utair пытаются взыскать больше 200 миллионов рублей
Фото: utair.ru

Государственная корпорация развития России ВЭБ.РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с авиакомпании Utair почти 208 млн рублей. Документы поступили в инстанцию 12 февраля, передает ТАСС.

Суть претензий в документах не обозначена.

ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, «направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей». Госкорпорация является одним из кредиторов Utair. В ноябре 2020 года агентство РБК сообщало, что ВЭБ.РФ выставила на торги права по двум синдицированным кредитам авиаперевозчика на 1,5 млрд рублей по начальной цене 671,4 млн рублей.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 270, комментариев: 0
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