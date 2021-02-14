Жители Сургута пока не отличились участием в очередном митинге за Навального

В Сургуте пока не отреагировали на очередной митинг в поддержку арестованного блогера-оппозиционера. Жителям России предлагалось выйти во двор 14 февраля в восемь часов вечера и посветить из фонаря. В социальных сетях города пусто – возможно, фотографии с места события появятся в местных пабликах на следующий день.

Напомним, что ранее сургутяне выходили на мирные митинги – 23 и 31 января. Первое мероприятие было немноголюдным, пришло всего 30 человек, которым 45-градусный мороз оказался нипочем. Во второй раз поддержать Навального пришли 60 человек.