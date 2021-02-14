Российский урбанист раскритиковал сургутскую квартиру с позолотой, которая стоит 30 миллионов

Российский урбанист Илья Варламов обнаружил в Сургуте «золотую» шестикомнатную квартиру, выставленную на продажу. Владелец опубликовал свое объявление на сайте «Авито», за такую роскошь он хочет 30 миллионов рублей.

«Всегда было сложно понять, почему люди едут жить в Сургут. Там ужасный климат, дорогое строительство и эксплуатация, повсюду грязь, провалы в асфальте, бесконечные ступеньки, заборы и реклама. Но если посмотреть на Сургут поближе, то можно подумать, что его основная проблема другая – нефтяникам некуда девать золото! Видимо, поэтому в Сургуте была выставлена на продажу в прямом смысле слова золотая квартира», – иронизирует блогер.

Отметим, что такая позолоченная квартира – не единственная в городе. Правда, вторая будет поменьше: за дизайнерскую двушку ее хозяин просит 15 миллионов. Обзор на самую дорогую двухкомнатную квартиру был опубликован на портале siapress.ruранее.