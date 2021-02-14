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Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК

Список всех претендентов на пост главы Сургута

Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК
Фото: pravdaurfo.ru

Расчет окончен: сегодня, 14 февраля, конкурсная комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута, завершила прием документов от всех, кто желает стать гардоначальников. По сравнению с первым конкурсом, признанным, несостоявшимся, список претендентов короче в два раза: в него вошли 30 человек.

1. Александр Мигунов, пенсионер

2. Игорь Лубягин, безработный

3. Андрей Филатов, депутат думы ХМАО

4. Алексей Рогов, сотрудник НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

5. Андрей Мамаев, начальник Сургутского аварийно-восстановительного поезда ООО «Запсибтрансгаз»

6. Эдуард Кравченко, руководитель СТО

7. Сергей Данчев, сотрудник Сургутской ГРЭС-1

8. Неизвестный

9. Артур Романов, ведущий инженер АО «Россети Тюмень»

10. Неизвестный

11. Вячеслав Навальнев,безработный

12. Варвара Лукичева, генеральный директор ООО «Альянс», ООО «Северная чистая вода»

13. Валентин Зачепа, начальник цеха ООО «Вэллсервис»

14. Неизвестный

15. Неизвестный

16. Неизвестный

17. Наталья Старикова, руководитель центра IT-компетенции Югорского НИИ информационных технологий

18. Наталья Бенюх, старший мастер МУП «Сургутские районные электрические сети»

19. Сергей Керосиров, инженер ООО «Газпром переработка»

20. Александр Чернопятов, директор ООО «Вестпродукт»

21. Сергей Мальцев

22. Алексей Медведев, заместитель директора ООО «Юграстройгаз»

23. Иван Долгих, адвокат коллегии адвокатов «Де юсте»

24. Алла Сыч, сотрудник КСП Сургутского района

25. Игорь Корсаков, временно безработный

26. Александр Глотов, индивидуальный предприниматель

27. Руслан Сыртлаков, сотрудник АО Торговый дом «Перекресток»

28. Гульнара Кишмерешкина, сотрудник OOO «Нэт Бай Нэт холдинг»

29. Сергей Захаров

30. Неизвестный

Теперь конкурсная комиссия изучит все поданные документы, после чего пригласит претендентов на этап собеседования. На эту работу комиссии отводится две недели.

Напомним ее состав: традиционно он поровну состоит из представителей окружных властей и собственно города.

Так, от Ханты-Мансийского автономного округа в комиссию вошли первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова и заместитель председателя думы Югры Александр Сальников — он же является председателем комиссии.

Сургут в комиссии представляют два депутата городской думы — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, председатель Совета женщин Сургутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

За оставшиеся две недели они должны сформировать окончательный список претендентов на пост главы Сургута — его передадут депутатам думы города, которые на заседании парламента выберут градоначальника. Имя нового мэра Сургут узнает 27 февраля.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 199, комментариев: 0
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