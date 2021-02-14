30 человек будут бороться за пост мэра Сургута

14 февраля стал днем, когда больше всего человек одновременно подали заявки на участие в выборах на пост главы Сургута. 10 человек принесли свои документы комиссии, один из них пожелал остаться неизвестным.

1. Мальцев Сергей, 1961 года рождения.

2. Медведев Алексей, 1973 года рождения, Юграстройгаз, заместитель директора.

3. Долгих Иван, 1983 года рождения, адвокат коллегии адвокатов «Де юсте».

4. Сыч Алла, 1967 года рождения, КСП Сургутского района.

5. Корсаков Игорь, 1962 года рождения, временно безработный

6. Глотов Александр, 1995 года рождения, индивидуальный предприниматель.

7. Сыртлаков Руслан, 1983 года рождения, АО Торговый дом «Перекресток».

8. Кишмерешкина Гульнара, 1982 года рождения, OOO Нэт Бай Нэт холдинг.

9. Захаров Сергей, 1994 года рождения.

10. Неизвестный.

Прием документов закончен. 20 февраля состоится проверка документов – по ее итогам отберут претендентов, которые пройдут в финальную часть. Имя нового мэра Сургута станет известно 27 февраля.