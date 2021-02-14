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За один день заявки на участие в выборах главы Сургута подали 10 человек

30 человек будут бороться за пост мэра Сургута

За один день заявки на участие в выборах главы Сургута подали 10 человек
фото: global86.ru

14 февраля стал днем, когда больше всего человек одновременно подали заявки на участие в выборах на пост главы Сургута. 10 человек принесли свои документы комиссии, один из них пожелал остаться неизвестным.

1. Мальцев Сергей, 1961 года рождения.

2. Медведев Алексей, 1973 года рождения, Юграстройгаз, заместитель директора.

3. Долгих Иван, 1983 года рождения, адвокат коллегии адвокатов «Де юсте».

4. Сыч Алла, 1967 года рождения, КСП Сургутского района.

5. Корсаков Игорь, 1962 года рождения, временно безработный

6. Глотов Александр, 1995 года рождения, индивидуальный предприниматель.

7. Сыртлаков Руслан, 1983 года рождения, АО Торговый дом «Перекресток».

8. Кишмерешкина Гульнара, 1982 года рождения, OOO Нэт Бай Нэт холдинг.

9. Захаров Сергей, 1994 года рождения.

10. Неизвестный.

Прием документов закончен. 20 февраля состоится проверка документов – по ее итогам отберут претендентов, которые пройдут в финальную часть. Имя нового мэра Сургута станет известно 27 февраля.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 195, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:14
Это большой позитив. Особенно радует участие представителя ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг ( МУП «Сургуттелеком»>ОАО «Сургуттел»>ОАО «Югрател»>ООО «Югрател»> Филиал ООО «Нэт Бай Нет Холдинг» по УрФО, Обособленное подразделение «Сургут»ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг) в борьбе за пост Главы города Сургута. Хотя реальный кандидат на пост Главы города в рядах этой компании за ее 24 - летнюю истрию был один - Сергей Анатольевич Буланча.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:44
Массовый порыв в день святого Валентина.
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