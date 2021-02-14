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Житель Сургута опубликовал фото лося, которого встретил в лесу // ФОТОФАКТ

В социальных сетях жители Сургута делятся фотографиями лося в естественной среде обитания

Житель Сургута опубликовал фото лося, которого встретил в лесу // ФОТОФАКТ
фото: ЧП Сургут

Сургутянину повезло встретить лося в дикой природе – фотографии крупного животного появились в паблике «ЧП Сургут».


Горожан часто навещают представители югорской фауны. Так, жильцы дома на проспекте Комсомольском не раз замечали белку, которая повадилась залезать в квартиры многоэтажки. Ранее в сургутский аэропорт приходила в гости лиса – она быстро стала любимицей сотрудников воздушной гавани.

Отметим, что несмотря на красоту, лоси могут быть очень опасны. Поэтому не стоит подходить к сохатому близко, особенно к их детенышам. Если вы заслышали рев животного, необходимо медленно уйти или спрятаться.


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14 февраля в 12:04, просмотров: 1383, комментариев: 0
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