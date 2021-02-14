МЧС Югры продолжает публиковать видео, благодаря которым жители региона видят работу пожарных от первого лица

Сургутский пожарный 118 пожарно-спасательной части Егор Енбаев снял свою работу на камеру – теперь каждый желающий может ощутить себя в роли сотрудника экстренных служб и посмотреть на тушение огня от первого лица. Видео было опубликовано в официальном сообществе МЧС Югры – пожарный тушит одноэтажное бесхозное строение, где стихия к прибытию спасателей полностью охватила здание.

Отметим, что ранее подобное видео было снято уже Ханты-Мансийским огнеборцем 75 пожарно-спасательной части Алексеем Резвановым.