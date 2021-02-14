Жители Сургута пожаловалась на автомойку, сотрудники которой выливают грязь в окно и мусорят

Жители Сургута возмущены безалаберностью сотрудников одной из местных автомоек – по сообщению горожан, работники организации на Маяковского, 11 выливают отходы через окно, а также оставляют мусор на территории. О том, что сотрудники автомойки развели грязь, свидетельствуют подтеки на стенах здания.

«Самостоятельные попытки прекратить это безобразие оказались безуспешными. Сотрудники автомойки игнорируют просьбы жильцов и продолжают выливать отходы в окно. Участковый и компании ЖЭУ не в состоянии помочь в данном вопросе», – поделилась жительница ближайшего к месту инцидента дома Валентина.

В администрации отметили, что во время рейда действительно был зафиксирован такой случай – один из работников после того, как оказался «пойман на горячем», не стал отпираться, и пообещал очистить фасад и убрать мусор.

«По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.