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Запятнали репутацию: сургутская автомойка будет платить штраф за грязь на своей территории

Жители Сургута пожаловалась на автомойку, сотрудники которой выливают грязь в окно и мусорят

Запятнали репутацию: сургутская автомойка будет платить штраф за грязь на своей территории
фото: pixabay.com

Жители Сургута возмущены безалаберностью сотрудников одной из местных автомоек – по сообщению горожан, работники организации на Маяковского, 11 выливают отходы через окно, а также оставляют мусор на территории. О том, что сотрудники автомойки развели грязь, свидетельствуют подтеки на стенах здания.

«Самостоятельные попытки прекратить это безобразие оказались безуспешными. Сотрудники автомойки игнорируют просьбы жильцов и продолжают выливать отходы в окно. Участковый и компании ЖЭУ не в состоянии помочь в данном вопросе», – поделилась жительница ближайшего к месту инцидента дома Валентина.

В администрации отметили, что во время рейда действительно был зафиксирован такой случай – один из работников после того, как оказался «пойман на горячем», не стал отпираться, и пообещал очистить фасад и убрать мусор.

«По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.


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14 февраля в 08:54, просмотров: 2861, комментариев: 0
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