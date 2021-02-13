Сургутянин 170 раз перевел деньги мошенникам

38-летний житель Сургута совершил 170 операций по переводу денежных средств на различные счета и лишился 1,7 миллиона рублей. При этом 200 тысяч мужчина взял в кредит. И только после этого обратился в полицию.

Оказалось, что сургутянин стал жертвой классического мошенничества: ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что необходимо предотвратить хищение денежных средств со счета, а именно обналичить имеющиеся сбережения и перевести на резервный счет.

«Для достоверности информации, аферисты, путем подмены номера, перезванивали потерпевшему с официального номера дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре +7(3467) 398-215 и представлялись сотрудниками полиции. Злоумышленники подтверждали якобы попытки несанкционированного списания денежных средств со счета. Кроме того, настаивали на выполнении инструкции банкира», - рассказали в пресс-службе полиции города.

В УМВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не совершают подобные звонки: «Не запрашивают у граждан информацию по банковской карте, пароли и коды. Современные технологии позволяют совершать подмену номера, будьте бдительны!»