Число претендентов на пост главы Сургута выросло до 20

В субботу, 13 февраля, в конкурсную комиссию по выборам главы Сургута документы подали сразу семь кандидатов. Трое отказались разглашать свои персональные данные.

Еще двое принимают участие в конкурсе во второй раз. Это – руководитель центра IT-компетенции Югорского НИИ информационных технологий Наталья Старикова и старший мастер МУП «Сургутские районные электрические сети» Наталья Бенюх. Также в списке инженер Газпромпереработки Сергей Керосиров и директор ООО «Вестпродукт» Александр Чернопятов.

Таким образом на пост главы Сургута сегодня претендуют 20 человек. Прием заявок на конкурс завершается 14 февраля, имя нового главы станет известно 27 февраля.