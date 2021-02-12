В мэрии Сургута сообщили, что борьба со снежной колейностью на дорогах закончена. Почти

В Сургуте почти завершена борьба с колеей на автомагистралях, а подрядчики, которые плохо справлялись со своими обязанностями, понесли наказание. Об этом сообщается в официальном паблике администрации города во «ВКонтакте».

«Борьба со снежной колейностью на дорогах Сургута почти закончена. Около 200 единиц техники круглосуточно работали на дорогах в авральном режиме. Дороги обрабатывали пескосоляной смесью, а подтаявший накат снимали снегоуборочные машины. <…> Подрядчики, не успевшие перед холодами убрать с дорог снег, за некачественную уборку уже наказаны», - говорится в сообщении.

Напомним, полностью ликвидировать колею на дорогах планировали к началу это недели. Но убирать снежный накат в сильные морозы невозможно.

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