В Сургуте поменяли режим работы светофоров на Югорском тракте

В Сургуте продолжаются попытки оптимизировать движение на Грибоедовской развязке. В пятницу, 12 февраля, на регулируемых перекрестках Югорский тракт – улица Киртбая и Югорский тракт – улица Показаньева в очередной раз изменили режим работы светофоров.

«Это сделано для улучшения пропускной способности перекрестка. Сейчас будем проводить мониторинг изменения ситуации на данном участке. В случае ее улучшения оставим данный режим. В случае ухудшения будем прорабатывать новый вариант», – объяснил начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации Сургута Алексей Кононенко.

Изменения организации дорожного движения по Югорскому тракту перед пересечением с улицей Киртбая и улицей Показаньева со стороны Тюменского тракта следующие:

- по левой полосе теперь прямо и налево (было только налево);

- по третьей полосе теперь только прямо (было прямо и направо).

Ранее светофоры на этом участке перенастраивали в конце января, но ситуацию с заторами это не улучшило.