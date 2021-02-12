Сургутгазстрой отмечает 55-летие

12 февраля отмечает 55-летее старейшая строительная компания региона «Сургутгазстрой». Созданный в 1966 году по приказу Министерства газовой промышленности СССР трест на протяжении десятилетий остается крупнейшим застройщиком города.

На счету компании сотни возведенных на территории Сургута и Сургутского района масштабных и социально значимых объектов: хлебозавод, мясокомбинат, пивоваренный завод, домостроительный комбинат, завод железобетонных конструкций, кирпичный завод в поселке Локосово, завод стабилизации конденсата, газокомпрессорная станция для ГРЭС, деревообрабатывающий комбинат, аэропорт «Сургут», кинотеатры «Аврора» и «Рубин», дома культуры «Строитель», «Геолог», «Нефтяник», здание «Телекомсеть», больничный комплекс в микрорайоне «Нефтяник», роддом, стоматология, поликлиника «Геолог», психоневрологический диспансер, типография, Центральная библиотека, Сургутский государственный педагогический институт, Университет, Нефтяной техникум, множество школ и детских садов. И, конечно же, баня в микрорайоне «Строитель», в которой много лет располагалась редакция газеты «Новый Город» и СИА-ПРЕСС.

Читайте также:

Благодаря Сургутгазстрою Сургут обрел славу современного индустриального города

