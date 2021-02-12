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​Сургутского режиссера осудили за его фильм

Режиссера из Сургута Стаса Крючкова оштрафовали за запрещенную символику в его фильме «Пастор»

​Сургутского режиссера осудили за его фильм
Фото: vk.com/stas_kruchkov

Сургутского режиссера Стаса Крючкова привлекли к суду за фильм «Пастор» — оштрафовали на две тысячи рублей.

«Сотрудниками полиции в фильме были выявлены фрагменты, в которых демонстрируется запрещенная символика. В отношении автора составлен административный протокол по ст. 20.3. Наказание назначит суд», — пояснили siapress.ru в окружном УМВД. В десятисекундном отрывке, о котором идет речь, руководитель реабилитационного центра «Наследие» Алексей Спиридонов через телефон показывает свои старые снимки, рассказывая, как попал в некий христианский центр и с помощью реабилитации переборол наркотическую зависимость. На одном из снимков на его оголенной груди виден запрещенный символ — за него автора фильма и привлекли к ответственности.

«Это я так выглядел до 2006 года, — объяснил в разговоре с корреспондентом siapress.ru Алексей Спиридонов. — В таком состоянии я приехал в Реабилитационный центр при церкви божьей — евангельская церковь в Москве. Я прошел реабилитацию там и остался в Подмосковье. В 2012 году я вернулся домой, в Сургут, и здесь сам начал реабилитацию. На фото была «Роза ветров». Ситуация для меня смешная. Если рассматривать ее в контексте фильма, там абсолютно никакой пропаганды тюремного образа жизни не было, скорее наоборот: это скорее иллюстрация — к чему этот образ жизни привел. Я 15 лет употреблял наркотики, и этот образ жизни привел к печальным последствиям — я оказался в тюрьме. Из-за этого же образа жизни люди потом и попадают в реабилитационные центры, и нам приходится этим людям помогать…»

Прокомментировал ситуацию и главный герой киноленты — пастор Церкви Рема Денис Шмыков. «Я понимаю, что мы не совсем традиционная форма религии в России и из-за этого многим можем не нравиться, — говорит он. — Я довольно плотно общался с администрацией. Не думаю, что тут есть какая-то межрелигиозная подоплека». По словам Шмыкова, на демонстрацию символики, судя по всему, пожаловался один из зрителей фильма, выложенного режиссером в свободный доступ: «Я допускаю, что кому-то не понравилась риторика фильма — кто-то его посмотрел, помучился и, движимый какими-то своими предрассудками, состряпал заявление в полицию. В России всегда были предрассудки к нетрадиционным конфессиям. Но я ни разу не чувствовал при общении с администрацией, с органами МВД, с властью, что у них есть какие-то претензии к нам».

При этом пастор отмечает, что сам Спиридонов, с которым он знаком много лет, порядочный человек: «Да, у него есть определенное прошлое, но в данном случае это пример, как человек, который когда-то вел деструктивный и антисоциальный образ жизни, сегодня является руководителем реабилитационного центра, и никаких претензий к этой организации со стороны администрации никогда не было — они неоднократно проводили плановые проверки деятельности центра. Я считаю, что это никакой не заговор, а скорее всего частное обращение, на которое органы власти не могут не реагировать».

Сам режиссер Стас Крючков от комментариев отказался — сообщая о претензиях со стороны правоохранительных органов на своей странице «ВКонтакте», он отметил, что удалит из фильма фрагмент, вызвавший скандал, и перезальет короткометражку в Сеть.

Читайте также подробное интервью Стаса Крючкова порталу siapress.ruо «Пасторе» и состоянии югорского кинематографа.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 182, комментариев: 0
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