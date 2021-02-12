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​«Хмара» опустилась на Сургутский краеведческий музей

В Сургутском краеведческом музее открылась выставка члена союза фотохудожников России Александра Заики «Хмара»

​«Хмара» опустилась на Сургутский краеведческий музей
Фото автора

В минувший четверг в Сургутском краеведческом музея открылась выставка члена союза фотохудожников России Александра Заики «Хмара». Массивный фотоархив включает 60 черно-белых снимков, которые фотограф готовил 15 лет, участвуя в многочисленных этнографических экспедициях. «В 2005 году я с учителем попал на Саяны, — рассказывает автор. — Там был очень туманно. Туман, дождь, снег. Я снял несколько интересных, на мой взгляд кадров, на черно-белую пленку. Обработал. Убрал в стол. По результатам будущих экспедиций, один-два снимка ложились в эту серию, но их снимал уже в «цифре», в цвете, поэтому приходилось обрабатывать в похожем ключе и убирать в стол. Когда я поднял этот архив в прошлом году, там оказалось уже более 60 работ. Решил, что пора показывать…»

Согласно словарю Даля, «Хмара» — темная туча. Однако у этого слова гораздо больше толкований, считает фотохудожник: Хмара — это низкая, плотная облачность. Дождь, туман, снег, дымка, пар. Это состояние в природе мне нравится. Оно не столь прямолинейно, как цветной пейзаж. Есть что поискать.

По словам Александра Заики, «хмара» отражает не только состояние природы, но и настроение. «На фото можно увидеть много пластики — не только природы, но и человеческого тела, — комментирует он экспозицию. — Человек наблюдающий найдет в снимках что-то свое. Кто-то увидит просто пасмурную погоду и некрасивый черный цвет. Кто-то видит спокойствие, кто-то — бурю... Я люблю цветной пейзаж. Но в данном проекте цвет неважен — важна пластика и фактура. В тумане во время дождя цвета нет, он уходит. Здесь он был бы неуместен».

Тем сильнее художника огорчает, что из-за коронавирусных ограничений выставочное пространство пришлось сократить и часть работ разместили на мониторах: «Беспокоюсь, что дисплей искажает картинку, сильно искажает. Только бумага передает фактуру (пленки). На мониторе ни зерна, ни деталей в светах нет. Но с этим приходится мириться».

Поделился путешественник и своими любимыми посещенными локациями: «Мне нравится Киргизия и Таджикистан, их горные системы Тянь-Шань и Памир. Нравится ландшафт, люди, кухня. Доброжелательная, открытая культура. Я много поездил по стойбищам коренных жителей Югры — температура абсолютно не сказывается на их характере. Они такие же открытые и доброжелательные, как и коренные жители на юге. В городах люди разные, потому что культура тут очень сильно перемешана.Те, кто живет своим традиционным образом жизни, очень добрые и открытые».

Примечательным открытием для посетителя выставки станет разброс форматов фотоснимков: тут и квадраты, и панорамы, и классические «четыре-к-трем». «Это зависело только от сюжета. Если сюжет панорамный — кадрировал в панораму, если сюжет просится в квадрат — обрезал в квадрат. Но снимал это все в формате четыре-к-трем», — объясняет фотограф. При этом из всей фотооптики Александр при съемке природы тяготеет больше к длинным фокусам: «Я люблю телеобъективы. Поэтому большинство кадров снято на «телевик». Людей я снимаю очень близко, а пейзажи — издали».

Свои впечатления от выставки выразил председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов: «Я рад тому, что Александр Владимирович обладает даром за мглой повседневности видеть красоту мира, природы — этот дар дан не каждому. Было бы здорово, если бы все мы могли в самых разных ракурсах увидеть эту красоту. География выставки — Север и Восток нашей страны. Выставка показывает нам, как Север многообразен и переменчив. Мы живем на Обском севере, есть еще Дальний восток, Восточная Сибирь, Камчатка, и каждый край по-своему прекрасен. Уникальная коллекция, учитывая, что до тех мест, где побывал фотограф, добраться крайне тяжело. Это дорогого стоит».

Директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина, в свою очередь, отметила достижения автора выставки, который, кстати, работает в штате учреждения: «Особым откровением и гордостью для нас стало то, что Александр в очередной раз становится лауреатом государственной стипендии Министерства культуры — стипендии, которая предоставляется выдающимся деятелям искусства и культуры России. Сегодня он с нами. Сегодня в зале нет фотографа. Почему? Потому что у него открытие выставки».

Церемонию открытия подытожил сам виновник торжества: «Для меня это хобби. Поэтому как бы трудно и холодно не было — я получаю удовольствие от того, что вижу, что могу это снять и потом напечатать».

Напомним, что с недавнего времени музеи в Югре получили возможность приглашать посетителей на мероприятия, поэтому «Хмару» можно увидеть воочию — выставка проработает до 21 марта.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 150, комментариев: 0
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