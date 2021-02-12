Заявку на участие в конкурсе на пост главы Сургута подала руководитель компании «Северная чистая вода» Варвара Лукичева

12-м претендентом на пост главы Сургута стала Варвара Лукичева: сургутянка является генеральным директором двух компаний — ООО «Альянс» и ООО «Северная чистая вода».

Кстати, в 2018 году предприниматель давала интервью о работе предприятия по добыче, очистке, бутилированию и доставке воды — посмотреть онлайн-конференцию можно на сайте siapress.ru.

Напомним, что список претендентов может пополняться до 14 февраля включительно — после этого конкурсная комиссия сформирует окончательный список кандидатов, из которого 27 февраля депутаты городской думы выберут главу Сургута.