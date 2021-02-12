Администрация Сургута готовит иск в суд о лишении родительских прав матери избитых детей

Администрация Сургута готовится иск в суд об ограничении матери пострадавших детей в родительских правах. Такое решение принято после того, как в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Уже организована работа по временному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Так как накануне было принято решение об отобрании их у родителя для защиты их прав, интересов и безопасности. Семейным кодексом это рассматривается, как временная мера до принятия решения судом об ограничении в данном случае матери, в родительских правах», - добавили в мэрии.

Полуторогодовалая девочка и полуторамесячный мальчик были госпитализированы с тяжелыми травмами 9 февраля. Обвинение в избиении детейпредъявлено сожителю матери – 31-летнему отцу младшего ребенка. Недавно стало известно, что в семье воспитывается еще один ребенок с ограниченными возможностями.