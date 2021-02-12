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Те же и Навальнев. В список претендентов на пост главы Сургута возвращаются участники первого конкурса

Сургутянин Вячеслав Навальнев подал документы в комиссию по отбору претендентов на пост главы Сургута

Те же и Навальнев. В список претендентов на пост главы Сургута возвращаются участники первого конкурса
Фото: zen.yandex.ru

Список претендентов на пост главы Сургута за два дня до завершения приема заявок начал активно пополняться: за сегодняшний день уже третий кандидат сдал в конкурсную комиссию свои документы. Это 50-летний безработный сургутянин Вячеслав Навальнев. Напомним, что он также участвовал и в первом конкурсе, признанном несостоявшимся.

Таким образом, на этот момент лонг-лист претендентов содержит 11 позиций — он будет пополняться до 14 февраля, после чего работу со всеми желающими стать мэром начнет комиссия по отбору. Она изучит документы и проведет собеседования, после чего сформирует окончательный список кандидатов, из которых депутаты городско думы 27 февраля выберут градоначальника.

До этого момента, напомним, функции главы Сургута исполняет заместитель градоначальника Анна Томазова.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 122, комментариев: 0
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