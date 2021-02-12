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​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз

Экс-глава Сургута Дмитрий Попов снова устраивается в Сургутнефтегаз

​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз
Фото: siapress.ru

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз: по данным источников siapress.ru, экс-градоначальник в скором времени будет назначен заместителем по кадрам управляющего трестом СМТ-1.

Сам Попов в разговоре с корреспондентом siapress.ru воздержался от комментариев.

Напомним, что в конце 2020 года наконец завершилась эпопея с уголовными делами, возбужденными против бывшего главы Сургута. Так, в сентябре он был оправдан по всем эпизодам, среди которых продажа песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставление субсидии совхозу «Северное» и покупка помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Прокуратура подала апелляцию в окружной суд, который в декабре оставил оправдательный приговор в силе.

Тогда, комментируя исход дела и говоря о своих планах на будущее, Дмитрий Попов отмечал, что хотел бы вернуться на родное предприятие: напомним, что в главы Сургута он пришел именно из Сургутнефтегаза.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 784, комментариев: 3
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 13:58
Успехов на новом месте
Дммтрий
не нравится
Сегодня в 14:14
Хоть одна хорошая новость!
йося
не нравится
Сегодня в 14:26
Сила в правде, за кем правда тот и сильней!
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