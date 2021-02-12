Экс-глава Сургута Дмитрий Попов снова устраивается в Сургутнефтегаз

Бывший глава Сургута Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз: по данным источников siapress.ru, экс-градоначальник в скором времени будет назначен заместителем по кадрам управляющего трестом СМТ-1.

Сам Попов в разговоре с корреспондентом siapress.ru воздержался от комментариев.

Напомним, что в конце 2020 года наконец завершилась эпопея с уголовными делами, возбужденными против бывшего главы Сургута. Так, в сентябре он был оправдан по всем эпизодам, среди которых продажа песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставление субсидии совхозу «Северное» и покупка помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Прокуратура подала апелляцию в окружной суд, который в декабре оставил оправдательный приговор в силе.

Тогда, комментируя исход дела и говоря о своих планах на будущее, Дмитрий Попов отмечал, что хотел бы вернуться на родное предприятие: напомним, что в главы Сургута он пришел именно из Сургутнефтегаза.