В деле о жестоком избиении маленьких детей в Сургуте новые подробности

В нашумевшей истории про избиение детей родителями в Сургуте появились новые подробности. Оказалось, что семья была многодетной. У двух госпитализированных – 1,5-годовалой девочки и 1,5-месячного мальчика – есть еще брат-инвалид 2017 года рождения. В отношении матери изъятых детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). По версии следствия, «подозреваемая не исполняла рекомендации по его лечению, не посещала с ним медицинское учреждение и на длительные периоды оставляла его и других, более младших, детей без присмотра».

Напомним, инцидент с избиением детей произошел 9 февраля. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами головы и других частей тела. По информации следственного комитета Югры, их избивал 31-летний сожитель матери. Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.

«В целях обеспечения прав несовершеннолетних и ограждения их от безответственных родителей следователем направлено обращение в управление по опеке и попечительству города Сургут об изъятии детей из семьи и лишении родителей родительских прав. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.