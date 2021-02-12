В западной части Сургута построят несколько улиц

Основное направление развития дорожной сети в Сургуте задано: в ближайшие несколько лет новые улицы активно будут строить и достраивать в западной части города. Об этом сегодня рассказал заместитель главы города Владимир Шмидт.

«Это та часть города, которая будет активно развиваться в ближайшие несколько лет», — объяснил он выбранные приоритеты. Перед тем, как ее застраивать, необходимо подвести инженерные сети и обеспечить транспортную доступность. Так, на разных этапах находятся работы сразу по нескольким улицам.

Например, улица 4 «з», которая соединит Югорский тракт и Белый Яр, уже спроектирована: в феврале администрация планирует объявить конкурс на выполнение строительно-монтажных работ. Направление перспективное и важное, подчеркивает Шмидт: «Улица позволит связать город с Сургутским районом, получив второй въезд в Белый Яр и разгрузив основную дорогу».

Еще одно направление работы — это улица Киртбая: с проектированием улиц 23 «з» и 3 «з» власти планируют завершить формирование дорожной сети вокруг микрорайонов 35 и 35а и для дальнейшего строительства 50 и 51 микрорайонов.

Также на ближайшие годы запланировано строительство продолжения улицы Усольцева от Тюменского тракта до улицы Семена Билецкого. Эта работа разбита на два больших этапа, по каждому предполагается заключение контрактов жизненного цикла. Первый из них — на строительство участка от Тюменского тракта до улицы Есенина — уже заключен. Второй, который предполагает работы на участке от Есенина до Билецкого, собираются заключить в первом квартале этого года.

Завершат и строительство улицы 5 «з», которая связывает Тюменский тракт и улицу Крылова.

Все эти работы предполагается выполнять в течение ближайших двух-трех лет.

Параллельно будут реконструировать и существующие улицы, причем не только на западе города. Начнут, однако, именно с этого района: сейчас готовится техзадание на реконструкцию улицы Киртбая от проспекта Ленина до Югорского тракта. «По факту эта улица есть, но по бумагам она числится как объект незавершенного строительства», — комментирует Владимир Шмидт, отмечая, что здесь следует серьезно поработать над доступностью улицы, ее удобством для автомобилистов и пешеходов. Проектно-изыскательские работы должны начаться в этом году — после того как пройдет соответствующий конкурс среди подрядчиков. Далее — собственно реконструкция: предполагается, что она начнется к 2023 году.

В другой части Сургута наконец получит свое достойное завершение проспект Пролетарский — часть, которая соединяет улицы геологическая и Югорская, носит название проспекта, но по факту им не является, отмечает чиновник. Напомним, что сейчас это узкая двухполосная улица.