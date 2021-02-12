Из-за ДТП в Сургуте пострадал пенсионер и водитель легковушки. Виновник аварии отделался испугом

В Сургуте «Опель» вписался в другую легковушку – пострадало двое. Сам виновник аварии остался невредим. Инцидент произошел накануне, 11 февраля, на нерегулируемом перекрестке.

«В 11:35 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Равон» под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Равон» и его пассажир, 61-летний мужчина, получили травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.