В Сургутской окружной клинике начало работу круглосуточное отделение сосудистой хирургии

В Сургутской окружной клинике открылось отделение сосудистой хирургии – об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Отмечается, что отделение будет работать круглосуточно, чтобы оказывать и плановое, и экстренное лечение горожан.

«Современные оперативные методы лечения, такие как: рентгенэндоваскулярные (ангиопластика и стентирование) и сосудистые операции (шунтирование), которые в своей работе используют сегодня специалисты Сургутской окружной клинической больницы, позволяют восстановить кровоток и сохранить нижнюю конечность. Тем самым, вернуть пациентов к полноценной, комфортной и активной жизни», – рассказали представители депздрава.