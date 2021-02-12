В Сургуте изъяли немаркированную спиртосодержащую продукцию

Сургутские полицейские провели операцию по выявлению незаконного оборота спирта. Так, у одного сургутского предпринимателя изъяли партию немаркированного алкоголя на общую сумму порядка одного миллиона рублей, которую он поставлял в небольшие торговые точки города, передает УМВД России по Сургуту.

Само мероприятие проводилось скрытным наблюдением за погрузкой товара. По пути следования в магазины сотрудники полиции остановили автомобиль и обнаружили около 80 коробок, спрятанных за мебелью. На складах у подозреваемого также изъяли более восьми тонн различных напитков высокого градуса.

В итоге по этому факту возбудили уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Теперь бизнесмену может грозить наказание до шести лет лишения свободы.