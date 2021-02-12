Документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута подал Артур Романов

«Самый качественный кандидат» в главы Сургута — снова в деле: документы в конкурсную комиссию по отбору претендентов на пост сургутского градоначальника снова подал Артур Романов, 33-летний ведущий инженер АО «Россети Тюмень», инженер, юрист, педагог.

Напомним, что первый конкурс не был признан действительным потому, что все претенденты, кроме одного, допустили ошибки при подаче своих документов. Единственным прошедшим кандидатом был как раз Артур Романовю

Во втором конкурсе он стал девятым претендентом — полный список можно посмотреть на siapress.ru.

До завершения приема документов остается несколько дней: напомним, что он завершится 14 февраля. Конкурсная комиссия изучит документы, проведет собеседования с кандидатами и по результатам сформирует окончательный список. Из него главу города выберут депутаты думы Сургута — это произойдет 27 февраля.