В администрации Сургута рассказали, чем недовольны горожане во время снегоуборочной кампании

Зима в Сургуте снежная – это ни для кого не секрет. И если сначала мы любуемся первыми белоснежными сугробами, то вскоре они начинают нам надоедать и мешать привычному укладу жизни. О том, как борются с осадками, и какие проблемы возникли с этим, рассказал накануне заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин.

Шум по ночам

На «Твоем Сургуте» горожане периодически оставляли жалобы на шум от снегоуборочных машин, которые работают на магистралях ночью. Как оказалось, «сверхурочная» чистка – это нормально.

«На трассы не распространяется закон о тишине, поэтому нужно с понимаем относиться к работе в позднее время. Мы не можем скорректировать расписание, потому что в иное время дороги заполонены машинами», – прокомментировал представитель ведомства.

Тем не менее, поздняя работа во дворах будет наказываться административными санкциями.

Опасная забава

Очередной проблемой, с которой столкнулись горожане, стало то, что дети облюбовали огромную кучу снега, которая остается после очистки. Как посчитали ребята, такой «сугроб» станет хорошей альтернативой нормальным горкам. Однако катание с горы может окончиться плачевно – школьник или детсадовец могут угодить под машину.

«Отмечу, что снег может складироваться во дворе не более недели, после этого подрядчик обязан его вывезти. А за детей должны отвечать родители – проводить профилактические беседы, например. Автомобилисты также должны соблюдать осторожность и быть внимательными», – поделился Константин Карпеткин.

Снежные колеи

Зачастую сургутяне-автовладельцы жалуются в соцсетях на дороги со снежной колеей. Она проявляется, в основном, после резкого перепада температур – снег утаптывается, а после замерзает, превращаясь в «желоба».

«Когда возникает такая ситуация, мы на особо опасных участках оставляем предупреждающие знаки. Предупредить такое явление невозможно, но мы активно с ним боремся», – прокомментировал замдиректора ДГХ.

«Белая ступенька»

Местные жители заметили, что подрядчик работает «не в полную силу» – на въездах во дворы и в микрорайоны образуется «ступенька» из укатанного снега. Это мешает и жильцам домов, и автолюбителям.

«Придомовыми территориями занимается УК, а вот въездом в микрорайоны – подрядчик. Мы стараемся каждый раз напоминать об этом и делать замечания, на сегодняшний день число жалоб по этому поводу сократилось», – подчеркнул Карпеткин.

Напомним, что на борьбу с осадками в Сургуте выделили более 100 единиц техники. Во время снегопада на улицы города выезжает порядка 200 тракторов-снегоуборочников.