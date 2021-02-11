Новая пожарная автоцистерна будет работать в одной из пожарных частей Сургута

Новая пожарная автоцистерна «КамАЗ-43118» поступила на вооружение 32-й пожарно-спасательной части 11 отряда Сургута.

Автомобиль рассчитан на заполняемость 7 тонн воды и 500 литров пенообразователя. Такие технические характеристики выделяют новую технику среди старого автопарка с их менее вместительными баками.

Как сообщает ГУ МЧС России по Югре, «помимо профессиональных качеств автомобиль имеет современный подход к эргономичности и устойчивости к северным зимам. Кабина вмещает в себя расчет в составе 6 бойцов и обеспечивает оперативную посадку и высадку. Установлен автономный подогрев двигателя, топливной системы, боковых зеркал, утеплен аккумуляторный отсек. Движение по бездорожью и в труднопроходимых местах обеспечивается полным приводом».

Для удобства тушения пожаров и быстрого доступа к техническим вооружениям имеются откидные ступени. На крыше кабины установлен лафетный ствол.

Справка: 32 ПСЧ – объектовое подразделение и обеспечивает безопасность ПАО «Сургутнефтегаз». Автомобиль был поставлен в рамках обновления техники в соответствии с договором на выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности