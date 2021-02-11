Одному из родителей избитых в Сургуте детей предъявили обвинение

Сургутянину, которого подозревали в избиении малолетних детей, предъявили обвинение. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, а также проверяют мать госпитализированных мальчика и девочки в причастности к преступлению.

Отмечается, что суд собирается рассмотреть возможность заключения обвиняемого горожанина под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе полноты действий уполномоченных органов по выявлению неблагополучной семьи и принятию мер по обеспечению надлежащего воспитания детей. Кроме того, выясняется роль матери в произошедшем конфликте. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.

Напомним, что инцидент произошел 9 февраля. По версии следствия, 31-летний местный житель, который является отцом одного из пострадавших детей, бил несовершеннолетних, причинив им тяжкий вред здоровью. Полуторамесячный мальчик и полуторагодовалая девочка были отправлены в медицинское учреждение. Прокуратура, наряду с другими силовыми органами, также начала проверку.

В администрации города также прокомментировали этот инцидент:

«Мы все возмущены. Это дикость в 21 веке. Накануне было проведено собрание Комиссии по делам несовершеннолетних, на сегодняшний день безопасность детей обеспечена, они находятся в медучреждений. После проведения всех проверок будут приняты дополнительные меры по защите прав детей», – заявила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Сургута Наталья Танева.