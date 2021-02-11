В Сургуте увеличилось число жалоб на неработающие информационные табло с расписанием автобусов

Число жалоб от сургутян на неработающие табло с электронным расписанием автобусов увеличилось. В последнее время нарушения заметили на остановках «Славянский», «Горвоенкомат», «Старый Сургут», «Музучилище» – об этом неравнодушные горожане сообщают на местном портале для недовольств.

«На остановке «Горвоенкомат» сломалось информационное табло о прибытии автобусов. На остановке «Старый Сургут» информационное табло вообще отсутствует, хотя есть возможность его подключения. С этой остановки очень много людей ездят: пожилых, студентов и школьников», – рассказала местная жительница Дарья.

Отметим, что решение этой проблемы переложили на плечи владельцев магазинов на автобусных павильонах – теперь они обязаны следить за его состоянием и, в случае поломки, отремонтировать:

«Это его имущество, и согласно договору аренды оно должно находиться в рабочем состоянии. То есть если это оборудование неисправно, и нам поступает об этом информация — мы сообщаем об этом владельцу и проводим с ним работу», — сообщал ранее корреспонденту siapress.ruзамдиректора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Владимир Токмянин.

Жителей Сургута также просят относиться с пониманием – причиной инцидента может стать как бракованный механизм, так и слишком низкая температура. Процесс восстановления занимаем определенное время, но хозяева гаджетов стараются не откладывать проблему в долгий ящик.

Владельцам ларьков на остановках можно сообщить о поломке по телефону 26-87-11, 26-86-99 или в фирму, где была произведена покупка, чтобы сделать ремонт по гарантии. Горожанам советуют фиксировать нарушения на портале «Твой Сургут».