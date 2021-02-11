В Югре сняли фильм о жизни хантыйского народа

Накануне в Сургутском районе работала съемочная группа телеканала «Культура» — телевизионщики снимали программу из серии этнографического проекта «Земля людей» о культуре, быте и традициях народа ханты.

За неделю съемочных дней команда познакомилась с множеством людей и посетила различные стойбища, которые находятся в Лянторе, Нижнесортымском и Тром-Агане.

«Гости из Москвы увидели, как изготавливают национальный инструмент журавль, пекут хлеб, пробовали дичь, местную рыбу, ягоды и даже сырой желудок оленя с кровью. Документалисты оценили нашу особенность — как успешно жители Сургутского района совмещают современные технологии и традиционный уклад жизни. Так же поделились, как сами справлялись с трудностями нашего климата: на морозе быстро разряжались аккумуляторы, поэтому операторам приходилось носить их внутри курток, из которых торчали провода», — комментирует событие глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook.

Следует отметить популярность жизни народов севера не только среди самих югорчан, но и гостей из далеких краев. В гости к хантам приезжают туристы из Китая, Швейцарии, Швеции, Канады и даже Африки.

По рассказам самих журналистов, один день из съемочного процесса им запомнился особенно — когда они оказались на разделке туш животных и птиц, впервые увидели на традиционном стойбище солнечные батареи, узнали, как создаются нарты и управляют оленьими упряжками.

Как сообщает «Культура», выпуск про жизнь народов ханты можно будет увидеть осенью — следим за новостями и сеткой вещания телеканала.