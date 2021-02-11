В Сургуте пациентов с коронавирусом из СОКБ перестали отправлять на реабилитацию в местный обсерватор

Пациенты Сургутской окружной клинической больницы теперь проходят курс реабилитации в самом медучреждении. Ранее перенесших COVID-19 сургутян отправляли на долечивание в обсерватор на базе отдыха «Олимпия». Теперь с учетом снижения числа ковидных коек и новых заболевших необходимость в этом отпала. В зависимости от клинических показаний пациентов могут направить в отделение реабилитации на базе самой СОКБ или перевести в профильное отделение, к примеру, пульмонологическое. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе медучреждения.

Подтвердить информацию о полном закрытии сургутского обсерватора на момент публикации не удалось. Объект находится в распоряжении городской администрации. Однако известно, что количество подобных мест сокращают по всему региону. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил замгубернатора Югры Владислав Нигматулин: «Рабочей группой была проанализирована востребованность обсерваторов и изоляторов, развернутых в муниципальных образованиях. Сегодня мы можем рекомендовать перевести из 17 изоляторов в режим готовности резерва семь. Останется соответственно 10. Из 13 обсерваторов шесть – в резерв. Останется семь».