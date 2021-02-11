Новое отделение хирургии Сургутской окружной клинической больницы уже принимает пациентов

В окружной клинической больнице Сургута открылось новое отделение — сосудистой хирургии.

Врачи как осуществляют плановые приемы, так и оказывают пациентам экстренную помощь для всех югорчан. Сегодня здесь уже проводят диагностирование и операции, которые связаны с сосудистой патологией.

Так, одной из первых пациентов стала женщина, которой после проведения исследований врачи из отделения рентген-хирургических методов лечения поставили диагноз «хроническая ишемия». Хирурги провели операцию — полностью восстановили кровоток, благодаря чему удалось сохранить пациентке правую ногу. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно и находится под наблюдением специалиста, передает департамент здравоохранения Югры.

Врачи отделения сосудистой хирургии используют современные оперативные методы лечения, такие как рентгенэндоваскулярные (ангиопластика и стентирование) и сосудистые операции (шунтирование). Эти и другие виды операций позволяют сохранить пациентам здоровье, конечности и вернуть людей к полноценной, комфортной и активной жизни.