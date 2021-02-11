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​Работникам арестованного Копайгоры выплатили долги по зарплате

Сотрудники сургутского завода «Элкап» получили зарплату за 2019 год

​Работникам арестованного Копайгоры выплатили долги по зарплате
Фото: pixabay.com

Сотрудники АО «Завод Элкап» получили зарплату за 2019 год – более 23 миллионов рублей. Долги предприятие погасило после вмешательства прокуратуры.

«Принятые прокуратурой меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по зарплате, а также добиться выплаты компенсации за дни задержки заработной платы», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее стало известно, что генеральный директор завода Андрей Копайгора взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с многомиллионными хищениями денежных средств граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 293, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:56
упс, а у окружной прокуратуры не возникло вопросов к местной, почему с 19 года не замечали нарушений?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:08
Долгодумающая прокуратура.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:17
Для ускорения и пробуждения в принципе прокурорским и чиновникам явно требуется пинок под зад.
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 12:27
То есть до посадки он платить не мог/не хотел? Слышал, что в Беларуси работала такая схема - если должник ничего не предпринимал, будучи на свободе, то система его закрывала в камере и оставляла мобильник, чтобы он решил возникшую проблему. Очень грубо, но действенно.
(за что купил)
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:33
долгообедающая в медвежьем углу
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