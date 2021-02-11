Сотрудники сургутского завода «Элкап» получили зарплату за 2019 год

Сотрудники АО «Завод Элкап» получили зарплату за 2019 год – более 23 миллионов рублей. Долги предприятие погасило после вмешательства прокуратуры.

«Принятые прокуратурой меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по зарплате, а также добиться выплаты компенсации за дни задержки заработной платы», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее стало известно, что генеральный директор завода Андрей Копайгора взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с многомиллионными хищениями денежных средств граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.