В Сургуте детей снова выгоняют на мороз из магазинов под страхом губернаторского постановления

Сургутяне снова сигнализируют о том, что школьников выгоняют из общественных мест и магазинов даже в мороз. На этот раз предметом обсуждения стал инцидент в книжном магазине в центре Сургута. Оттуда со словами «Дитя, выходи! Выходи и все!» выпроводили 11-летнего мальчика. Ребенок отправился в школу, не зная об актировке. И по пути зашел в магазин, чтобы купить тетради для урока. Об этом сообщает подписчик «О, Сургут».

«Этот пост не ради попытки разжечь скандал или пожурить руководство магазина. Мы в очередной раз хотим привлечь внимание властей к вопросу продуманности постановления, которое запрещает детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Продуктовые магазины, книжные, – это не те места, куда дети приходят, чтобы развлекаться», – говорится в сообщении.

Напомним, постановление, где прописан запрет на пребывание детей до 14 лет в общественных местах без сопровождения взрослых, губернатор Югры Наталья Комарова подписала еще в ноябре 2020 года. С тех пор в сети не раз появлялись истории о том, как детей не пускают в общественные места даже для того, чтобы погреться в мороз. Сотрудники магазинов, торговых центров под страхом административной ответственности не решаются ослушаться указа главы региона.