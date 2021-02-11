Житель Сургута попытался незаконно продать долю в акционерном обществе

Сургутянина, который попытался продать долю бизнеса, ждет уголовный срок. Предприниматель владел долей 52% (более 217 млн.руб.) уставного капитала в акционерном обществе. И так как это состояние он нажил в браке, верной спутнице, по закону, полагалась половина «пирога» – 26 процентов, и он обязан был согласовать продажу с ней. Зная это, финансист все же решился продать свою часть и заключил договор купли-продажи с гражданкой 1968 года рождения. Притом продавал он ценные бумаги существенно дешевле – за сумму около 36 000 рублей. По-видимому, это была лишь часть плана по «выведению» своего капитала из брачных ограничений. Суд заподозрил неладное и признал сделку недействительной.

Следственным Управлением УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Предприимчивого гражданина ждет лишение свободы сроком до десяти лет. Сейчас он арестован на два месяца.

Данная махинация – не первая в копилке бизнесмена: ранее на мужчину уже были возбуждены уголовные дела по факту совершения других преступлений, которые сейчас расследуются.