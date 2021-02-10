В воскресенье, 14 февраля, в Сургуте отметят день снега. Праздник состоится на открытой площадке Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» (ул. Терешковой, 49).

«Каждый участник сможет сразиться в метании снежков, принять участие в весёлых играх, создать рисунки на снегу, изготовить свою снежинку, и, конечно же, увидеть тот самый прошлогодний снег. И не забудьте записаться по телефону: 90-77-34», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что, по прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в Сургуте будет идти небольшой снег, температура воздуха составит -22 °С.