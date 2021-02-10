В Сургуте аферист сдал в металлолом дорогостоящую конструкцию

В Сургуте мошенник обманул бизнесмена и нескольких рабочих и сдал пункт приема металла дорогостоящую конструкцию.

На уловки злоумышленника попался директор сургутского предприятия. Он получил заказ на поставку металлоконструкций стоимостью более 1,5 миллиона рублей в Ханты-Мансийск.

«Представители компании занялись поиском автотранспорта для доставки товара, разместив объявление на одном из сайтов. Спустя время с ними связался человек, который пояснил, что сможет организовать грузоперевозку. Представители фирмы, обговорив все детали, согласились. Как выяснилось позже – это и был мошенник», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Злоумышленник нашел водителя большегруза, нанял его от лица компании, забрал со склада товар, но отвез его не заказчику, а пункт приема металла, который находится на территории Сургутского района.

«Вырученные за металлоконструкции денежные средства в размере 416 тысяч рублей по указанию мужчины перевели на указанный им счет», - добавили в ведомстве.

Мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.