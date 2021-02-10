Прокурор Ботвинкин поручил проверить педиатра и соцслужбу после избиения двух детей в Сургуте

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после избиения полуторамесячного мальчика и полуторогодовалой девочки в Сургуте.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления в отношении малолетних, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, эффективности проведенной ранее с семьей профилактической работы, а также полноте и своевременности проведения патронажа за ребенком первого года жизни», - сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Инцидент произошел 9 февраля. Детям причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка в отношении матери пострадавших и ее сожителя, который является отцом мальчика.