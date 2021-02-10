16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жительницу Сургута избили неизвестные. Она считает, что это полицейские

В Сургуте ищут двух неизвестных, которые напали на женщину

Жительницу Сургута избили неизвестные. Она считает, что это полицейские
фото: Усинск онлайн

Жительницу Сургута, которая вечером гуляла с супругом по улице Крылова, побили двое неизвестных. Она считает, что это были полицейские. Инцидент произошел около девяти часов вечера и попал на камеры видеонаблюдения.

По данным потерпевшей, она гуляла по нежилому району, за магазином «Автогалактика». В какой-то момент возле них остановилась Лада «десятка», из которых вышло двое молодых людей. Ее супруга один из них пристегнул к машине, а второй начал досматривать саму женщину, попытавшись снять с нее куртку. Та попросила пригласить понятых и продолжить осмотр женщиной-полицейским, после чего последовали удары.

Неизвестно, кто начал потасовку, но на видеозаписи, полученной с камеры видеонаблюдения, видно, как она падает на землю. После инцидента сургутянка попала в травмцентр, где врачи зафиксировали у нее множество травм, в том числе сотрясение головного мозга. Женщина обратилась с заявлением в полицию, прокуратуру и генпрокуратуру.

Горожанка решила, что это были полицейские, после того как один из них представился «по форме», пока второй «уехал за ключами от наручников». На данный момент по факту происшествия Следственным управлением СК по ХМАО-Югре проводится проверка.

«Женщина обратилась к нам в отдел с заявлением о том, что к ней проявили физическую силу. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проверяются действия сотрудников правоохранительных органов. Других подробностей пока нет», – рассказал в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru Денис Волощенко, старший помощник руководителя следственного управления.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 15:01, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность 1899
  2. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 1627
  3. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 1260
  4. ​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица» 1121
  5. ​Нижневартовские врачи избавили ребенка от 20-сантиметровой опухоли 1052
  6. ​Тысячи термо SIM-карт прописались в Югре 1031
  7. ​Надо запретить департаменту архитектуры и градостроительства Сургута давать любые согласования вплоть до смены его состава 993
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 961
  9. ​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень 958
  10. ​На развод не попался. Житель Югры вспомнил советы против телефонных мошенников 894
  1. ​Спасти от самих себя 7184
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6466
  3. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 5783
  4. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5527
  5. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4611
  6. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4428
  7. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 3981
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3979
  9. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 3960
  10. ​В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший из Владивостока в Москву 3563
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16241
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13129
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10421
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10300
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10097
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9734
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9602
  8. На югорской трассе погибли два человека 9397
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9144
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9054

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика