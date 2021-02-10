В Сургуте ищут двух неизвестных, которые напали на женщину

Жительницу Сургута, которая вечером гуляла с супругом по улице Крылова, побили двое неизвестных. Она считает, что это были полицейские. Инцидент произошел около девяти часов вечера и попал на камеры видеонаблюдения.

По данным потерпевшей, она гуляла по нежилому району, за магазином «Автогалактика». В какой-то момент возле них остановилась Лада «десятка», из которых вышло двое молодых людей. Ее супруга один из них пристегнул к машине, а второй начал досматривать саму женщину, попытавшись снять с нее куртку. Та попросила пригласить понятых и продолжить осмотр женщиной-полицейским, после чего последовали удары.

Неизвестно, кто начал потасовку, но на видеозаписи, полученной с камеры видеонаблюдения, видно, как она падает на землю. После инцидента сургутянка попала в травмцентр, где врачи зафиксировали у нее множество травм, в том числе сотрясение головного мозга. Женщина обратилась с заявлением в полицию, прокуратуру и генпрокуратуру.

Горожанка решила, что это были полицейские, после того как один из них представился «по форме», пока второй «уехал за ключами от наручников». На данный момент по факту происшествия Следственным управлением СК по ХМАО-Югре проводится проверка.

«Женщина обратилась к нам в отдел с заявлением о том, что к ней проявили физическую силу. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проверяются действия сотрудников правоохранительных органов. Других подробностей пока нет», – рассказал в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru Денис Волощенко, старший помощник руководителя следственного управления.