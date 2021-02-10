Следователи Сургута проверяют родителей, дети которых госпитализированы с травмами головы

В Сургуте госпитализировали двух детей – полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку – с тяжелыми травмами головы и других частей тела. Инцидент произошел накануне, 9 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.

Отмечается, что на данный момент силовики проверяют мать и ее сожителя, который является отцом только младшего ребенка. На момент прибытия бригады скорой помощи и следственно-оперативной группы они находились дома.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе СК Югры.