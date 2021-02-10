Сургутяне встанут на лыжи, чтобы преодолеть пять дистанций

Сургут в 12 раз присоединяется к 39 Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». В целях соблюдения требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции массовые забеги будут проходить на различных базах города.

Спортивный забег начнется 27 февраля в 11:00 на лыжном стадионе «Спортивное ядро» (мкрн 35А). Планируется проведение 10 спортивных забегов по возрастным категориям жителей (включая ветеранов, не старше 64 лет), имеющих спортивную подготовку по лыжному спорту.

Забеги запланированы на дистанциях 1,5 км, 2 км, 2,5 км, 3 км и 5 км.

Регистрация на участие в соревнованиях проходит по адресу: ул. Федорова, 73 (спортивная школа «Кедр») до 24 февраля.

Сургутян, готовых присоединиться к Всероссийской акции, будут ждать на четырех трассах города: лыжный стадион «Спортивное ядро» (мкрн 35А), база отдыха «Олимп» (пгт. Барсово), парк «За Саймой» и в мкрн 43 (район ЖД).

Регистрация на данный этап не потребуется.