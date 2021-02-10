Онлайн-консультация медицинского психолога из Сургутской психоневрологической больницы пройдет 11 февраля

Всемирный день больного сургутяне смогут отметить 11 февраля на онлайн-консультации медицинского психолога. Эфир организует Сургутская клиническая психоневрологическая больница на YouTube в 14 часов.

Прием будет вести Евгения Колпащикова, которая даст рекомендации по улучшению психического здоровья, а также расскажет о методах снятия стресса, сохранении отношений с родными и близкими, а также о негативных факторах, влияющих на психологическое состояние. Спойлер: алкоголь стресс не снимает: более подробно об этом — в эфире.

Напомним, что Всемирный день больного отмечается 11 февраля каждого года — дата была выбрана в 1993 году. Главная цель Дня — напоминание о необходимости хорошего ухода за больными и профилактические мероприятия.