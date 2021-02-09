Жилому комплексу «Любимый» в Сургуте нашли инвестора

Жилой комплекс «Любимый», строительство которого остановилось несколько лет назад, достроит ООО «Столица». Об этом на личной странице в социально сети сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

«Продолжается работа с проблемными долевыми стройками. Удалось найти инвестора в лице ООО «Столица», который готов достроить проблемный дом в ЖК «Любимый». Компания зарекомендовала себя при достройке комплекса «Ривер Хаус» и уже предъявила один из домов на проверку специалистам службы жилстройнадзора Югры. Здание планируется ввести в эксплуатацию до конца февраля», - рассказал чиновник.

ЖК «Любимый» начинал строить «ДЭП», признанный банкротом. Руководитель этой компании Андрей Копайгора сегодня арестован по обвинению в мошенничестве. Потерпевшими по уголовному делу проходит 500 человек, в том числе и участники долевого строительства.