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​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица»

Жилому комплексу «Любимый» в Сургуте нашли инвестора

​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица»
Фото: ooodep.ru

Жилой комплекс «Любимый», строительство которого остановилось несколько лет назад, достроит ООО «Столица». Об этом на личной странице в социально сети сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

«Продолжается работа с проблемными долевыми стройками. Удалось найти инвестора в лице ООО «Столица», который готов достроить проблемный дом в ЖК «Любимый». Компания зарекомендовала себя при достройке комплекса «Ривер Хаус» и уже предъявила один из домов на проверку специалистам службы жилстройнадзора Югры. Здание планируется ввести в эксплуатацию до конца февраля», - рассказал чиновник.

ЖК «Любимый» начинал строить «ДЭП», признанный банкротом. Руководитель этой компании Андрей Копайгора сегодня арестован по обвинению в мошенничестве. Потерпевшими по уголовному делу проходит 500 человек, в том числе и участники долевого строительства.


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Сегодня в 20:05, просмотров: 244, комментариев: 3
Комментарии:
Ирина Гурцева
не нравится
Сегодня в 20:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:40
Позитивная новость. Какие преференции получит «Столица» от города?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:53
«Взамен вложений в проблемные объекты компания получит земельные участки в черте города под застройку от правительства округа, минуя конкурсные процедуры. Это позволяет региональный закон, не так давно принятый и уже действующий в Югре. Только с помощью такого механизма удалось привлечь инвесторов на объекты, которые принято называть проблемными».
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:09
Вот только, если об этом на личной странице в социально сети сообщил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов… Делите на десять.
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